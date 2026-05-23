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Sembra rubare una bici, ma sta spacciando: arrestato

L’episodio venerdì pomeriggio al quartiere Carmine in città. La segnalazione di un cittadino ha portato all’intervento delle pattuglie
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

Dosi di cocaina sequestrate in una foto di archivio
Dosi di cocaina sequestrate in una foto di archivio

La Polizia Locale di Brescia ha arrestato, venerdì pomeriggio tra i vicoli del quartiere Carmine, un 33enne nigeriano, senza fissa dimora, che gli stessi agenti avevano denunciato due settimane prima per detenzione di stupefacenti.

La centrale aveva ricevuto la segnalazione di un furto di una bici in atto ma quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno capito che l’uomo, che già conoscevano, non la stava rubando ma ci si stava appoggiando per nascondere altro. Alla vista della pattuglia è fuggito ma è stato bloccato poco dopo.

Addosso aveva 24 grammi di cocaina in dosi. Per lui è scattato l’arresto e ieri mattina, in direttissima, gli è stato imposto il divieto di dimora a Brescia

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