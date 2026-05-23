Sembra rubare una bici, ma sta spacciando: arrestato

La Polizia Locale di Brescia ha arrestato, venerdì pomeriggio tra i vicoli del quartiere Carmine, un 33enne nigeriano, senza fissa dimora, che gli stessi agenti avevano denunciato due settimane prima per detenzione di stupefacenti.

La centrale aveva ricevuto la segnalazione di un furto di una bici in atto ma quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno capito che l’uomo, che già conoscevano, non la stava rubando ma ci si stava appoggiando per nascondere altro. Alla vista della pattuglia è fuggito ma è stato bloccato poco dopo.