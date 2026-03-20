Ai seggi con il cane: le raccomandazioni della protezione animali

In vista del referendum del 22 e 23 marzo sulla giustizia, molti elettori si chiedono se sia possibile recarsi alle urne accompagnati dal proprio cane. A fare chiarezza è l’Oipa (Organizzazione Internazionale Protezione Animali), che ha diffuso una serie di indicazioni utili per chi non vuole separarsi dal proprio animale nemmeno al momento del voto.

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La normativa

Il via libera, in linea generale, c’è. Il Ministero dell’Interno si era espresso già nel 2022 in maniera favorevole: non ci sono infatti prescrizioni che vietino all’elettore di essere accompagnato dal proprio cane. Bisogna però ricordare che il presidente del seggio ha la possibilità di consentire o meno l’accesso al nostro amico con la coda.

Limiti ed eccezioni

Come spiega l’avvocata Claudia Taccani, responsabile dell’ufficio legale dell’Oipa, possono esserci motivazioni particolari che giustificano un eventuale divieto. Tra queste, la presenza di persone allergiche o fobiche nei confronti dei cani. In questi casi è necessario trovare un equilibrio tra il diritto di voto e il rispetto delle esigenze degli altri presenti.

Il discorso per i cani guida è diverso: per loro non è prevista alcuna limitazione. Le persone non vedenti hanno sempre il diritto di accedere al seggio insieme al proprio animale.

Come comportarsi al seggio

L’OIPA raccomanda alcune semplici regole. Occorre portare il cane al guinzaglio senza utilizzare la “lunghina” in modalità di scorrimento all’interno del seggio. È bene inoltre portare la museruola da far indossare, come prevede la legge, solo in caso di necessità.

Responsabilità

In caso di accesso negato, è fondamentale non lasciare il cane incustodito fuori dall’edificio. ll proprietario resta responsabile per eventuali danni causati dall’animale, anche se non è sotto la sua diretta supervisione.

Andare a votare con il proprio cane è possibile, ma serve buon senso: rispetto delle regole, attenzione agli altri e tutela del benessere dell’animale devono restare sempre al primo posto.