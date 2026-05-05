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Seconda, ma sempre casa: controlli e manutenzione

L’ambiente lacustre, affascinante ma umido, può infatti mettere alla prova strutture e impianti, rendendo fondamentale una verifica accurata prima di tornare a viverla
Pulizia delle vetrate
Pulizia delle vetrate

Gestire una seconda casa al lago richiede attenzione costante e una buona organizzazione, soprattutto quando arriva il momento di riaprirla dopo i mesi di chiusura. L’ambiente lacustre, affascinante ma umido, può infatti mettere alla prova strutture e impianti, rendendo fondamentale una verifica accurata prima di tornare a viverla.

Il primo passo è l’aerazione: aprire porte e finestre per diverse ore consente di eliminare odori di chiuso e umidità accumulata. Subito dopo è utile controllare pareti e soffitti alla ricerca di eventuali tracce di muffa, intervenendo tempestivamente con prodotti specifici. Anche tessuti, tende e cuscini vanno arieggiati o lavati, per restituire freschezza agli ambienti.

Le operazioni

Un’attenzione particolare va riservata agli impianti. Riattivare acqua, luce e gas deve essere fatto con cautela, verificando che non ci siano perdite o malfunzionamenti. Far scorrere l’acqua per qualche minuto aiuta a eliminare eventuali residui nelle tubature, mentre un controllo alla caldaia e agli elettrodomestici evita spiacevoli sorprese nei giorni successivi.

Gli spazi esterni, spesso il vero valore aggiunto di una casa al lago, meritano una cura altrettanto scrupolosa. Terrazze, giardini e balconi vanno puliti da foglie e detriti accumulati, controllando lo stato di arredi e strutture esposte alle intemperie. È anche il momento ideale per verificare eventuali danni causati dal vento o dall’acqua durante l’inverno. Dal punto di vista organizzativo, può essere utile stilare una lista di interventi stagionali: piccole manutenzioni, rifornimento di beni essenziali e aggiornamento delle dotazioni della casa.

Pulizia delle vetrate
Pulizia delle vetrate

Se la proprietà viene affittata, è importante assicurarsi che tutto sia in ordine e accogliente, curando anche i dettagli che fanno la differenza, come illuminazione, pulizia e comfort. Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la sicurezza e la gestione a distanza: installare sistemi di controllo come videocamere o sensori di movimento può essere utile, soprattutto nei periodi in cui la casa resta vuota a lungo. Anche affidarsi a un vicino o a un professionista per controlli periodici è una scelta prudente, che permette di intervenire rapidamente in caso di problemi.

Infine, una buona gestione passa anche dalla prevenzione: programmare controlli periodici durante l’anno, anche nei mesi di minor utilizzo, aiuta a mantenere la casa in condizioni ottimali e a ridurre costi imprevisti.

Con un po’ di cura e metodo, la seconda casa al lago può rimanere un luogo di relax autentico, pronto ad accogliere ogni nuova stagione. E proprio in questo periodo è ora di mettersi all’opera.

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