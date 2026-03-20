Furti in casa, l’allarme è costante

Negli ultimi anni i furti negli appartamenti hanno mostrato un trend complesso, con una ripresa post-pandemia seguita da segnali di rallentamento nel 2025.

La situazione

Una casa a soqquadro, il biglietto da visita lasciato dai topi di appartamento

Nel 2024 sono stati denunciati 155.590 furti in abitazione (+5,4% rispetto al 2023), mentre le rapine in casa hanno raggiunto quota 1.891 casi (+1,8%). La media italiana si è attestata a 26,4 furti ogni 10mila abitanti nel 2024, con un tasso di vittime pari a 8,3 famiglie su mille, in crescita dal 7,6 del 2022 ma ancora inferiore ai picchi pre-Covid. Nel primo semestre del 2025 è emersa un’inversione di tendenza, con 61.555 furti denunciati (-8,6% rispetto allo stesso periodo del 2024).

Una serratura moderna eleva il livello di sicurezza della porta blindata

Il rallentamento si osserva in diverse regioni, dove gli episodi passano da crescite a due cifre negli anni precedenti a flessioni significative, attribuibili forse a misure di sicurezza domestica più diffuse e a un maggior controllo delle forze dell'ordine.

Sul territorio

La Lombardia guida la classifica con 34.333 furti nel 2024, pari al 22,1% del totale nazionale e a un'incidenza di 34,2 episodi ogni 10mila abitanti.

Al secondo posto si piazza il Veneto con 18.561 casi, in aumento del 16,8% sul 2023 e con un tasso di 38,3 furti per 10mila residenti, terzo a livello nazionale.

Il Lazio registra 16.464 furti, in calo del 3,5%, ma con un’incidenza del 28,8 che lo pone comunque sopra la media; qui il primo semestre 2025 ha segnato un -23,3%.

Percezione del rischio

La porta d'ingresso è il primo ostacolo che i ladri devono affrontare

I furti avvengono prevalentemente forzando la porta d’ingresso (45,4% dei casi) o accedendo da finestre e balconi (30,7%), con circa 14 milioni di italiani che hanno subito almeno un episodio in passato.

Oltre la metà della popolazione (52,8%) considera il furto in casa il reato più temuto, spingendo una domanda crescente di sistemi di allarme e videosorveglianza.

I bonus

Anche chi installa un impianto di allarme può beneficiare del bonus sicurezza

Chi decide di elevare la sicurezza della propria abitazione ha possibilità di accedere al bonus fiscale fino al 31 dicembre nella misura del 50% per la prima casa e del 36% per le seconde case. Il tetto di spesa è di 96mila euro e la detrazione Irpef verrà scalata in dieci rate annuali di pari importo.

Gli specialisti

Gardani Sicurezza è una realtà dinamica specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni innovative per garantire la sicurezza della casa, dell’ufficio, del condominio e di ogni azienda.

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