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﻿CronacaSebino e Franciacorta

Sebino, barca affonda tra Predore e Clusane: nel lago i sommozzatori

Immediata la chiamata dopo l’avvistamento di una pilotina. Le ricerche sono scattate immediatamente, ma non ci sarebbero persone coinvolte
Le ricerche sulla sponda bergamasca del lago d'Iseo
Le ricerche sulla sponda bergamasca del lago d'Iseo
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Dall’avvistamento di una barca in affondamento nelle acque del lago d’Iseo alle ricerche per un possibile disperso.

Alle prime luci dell’alba di oggi, sabato 25 aprile, sono arrivate le prime segnalazioni, per l’avvistamento di una pilotina entrobordo in affondamento nel lago, nel tratto compreso tra Predore e Clusane, frazione d’Iseo. Immediatamente sono scattate le ricerche sulla sponda bergamasca del lago. Da Malpensa è intervenuto il Dipartimento dei Vigili del fuoco in elisoccorso con i sommozzatori.

Le ricerche nel lago
Le ricerche nel lago

La dinamica è ancora tutta da ricostruire, ma a quanto risulta dalle prime indiscrezioni a bordo non c’era nessuno. La barca è stata recuperata attorno alle 11.30. Sul posto  anche i Vigili del fuoco di Lovere e i Carabinieri di Tavernola.

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