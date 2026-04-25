Sebino, barca affonda tra Predore e Clusane: nel lago i sommozzatori

Dall’avvistamento di una barca in affondamento nelle acque del lago d’Iseo alle ricerche per un possibile disperso.

Alle prime luci dell’alba di oggi, sabato 25 aprile, sono arrivate le prime segnalazioni, per l’avvistamento di una pilotina entrobordo in affondamento nel lago, nel tratto compreso tra Predore e Clusane, frazione d’Iseo. Immediatamente sono scattate le ricerche sulla sponda bergamasca del lago. Da Malpensa è intervenuto il Dipartimento dei Vigili del fuoco in elisoccorso con i sommozzatori.

Le ricerche nel lago

La dinamica è ancora tutta da ricostruire, ma a quanto risulta dalle prime indiscrezioni a bordo non c’era nessuno. La barca è stata recuperata attorno alle 11.30. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Lovere e i Carabinieri di Tavernola.