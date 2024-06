Se a prenotare la visita medica ai turisti ci pensa l’albergo

Due obiettivi che si intrecciano: da un lato «liberare» il pronto soccorso dagli accessi impropri dei turisti, dall’altro offrire loro un’assistenza sanitaria all’altezza. È così, con il progetto di collaborazione «Turismo e salute», che Asst Garda e Visit Desenzano iniziano a fare fronte comune.

L’idea, presentata proprio ieri, è semplice: «Cerchiamo di venirci incontro - sottolinea il direttore generale di Asst Garda, Roberta Chiesa -, per dare una risposta alle esigenze del turismo». Turismo che si fa vedere, eccome, anche nelle strutture sanitarie: «In estate, periodo peraltro in cui anche il personale è in ferie, registriamo circa 200 accessi al pronto soccorso al giorno e per il 10-15% si tratta di turisti - spiega il direttore medico di presidio dell’ospedale di Desenzano, Pietro Piovanelli -. L’idea è cercare di indirizzare questo genere di utenza, che per la stragrande maggioranza dei casi si presenta con situazioni da codice bianco, verso altri percorsi con l’ausilio delle strutture ricettive».

Numero dedicato

E quindi il personale delle strutture ricettive potrà utilizzare un numero telefonico dedicato (integrativo al Cup) per prenotare per il turista visite specialistiche o prestazioni strumentali, che gli evitino il "soggiorno" in pronto soccorso attraverso percorsi e canali dedicati.

Inoltre, contribuirà a far conoscere le possibilità già offerte da Asst Garda, come il progetto «Dialisi in vacanza», promosso da vent’anni, l’app Pronto Soccorso, utile per seguire l’iter di cura del paziente, ma anche il servizio di interpretariato (in italiano e inglese) attivo nel periodo estivo.

Turismo e salute

Insomma, le strutture ricettive saranno «megafoni di tutte queste possibilità - rimarca Emanuele Bonotto, presidente di Visit Desenzano -: oggi il turista è sempre più anziano e per questo ha bisogni particolari. Collaborando, rispondiamo alle esigenze di chi si trova nella nostra città in vacanza, ma anche a quelle della cittadinanza: sgravare il pronto soccorso è un bene per tutti».

È concorde Marco Polettini, presidente di Visit Desenzano: «Quello con Asst Garda è un accordo di estrema importanza perché sempre più spesso la scelta di una destinazione per il turista è determinata dalla presenza di assistenza sanitaria: la qualità dell’accoglienza si misura anche da questi aspetti, che ci consentono tra l’altro di fare la differenza con altre destinazioni concorrenti».

Perché, per la vicepresidente di Visit Desenzano Lucia Cerini, «si riporta il turista al centro: il turismo non è solo manifestazioni ed eventi, ma è servizi. E i servizi devono essere resi d’eccellenza se si vuole crescere».