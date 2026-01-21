Dalla scuola alla tv: la preside-coraggio premiata a Brescia

Quella della preside Eugenia Carfora è una bella storia. Un esempio di riscatto che parla all’intero Paese e restituisce fiducia al ruolo dell’istruzione come leva di cambiamento per costruire un futuro diverso, anche nei contesti sociali più difficili.

Da vita reale a serie televisiva

La sua vicenda personale oggi è diventata una serie televisiva, ideata da Luca Zingaretti e in onda su Rai Uno, che racconta la scuola come luogo di inclusione e di legalità. «La preside», la nuova fiction interpretata da Luisa Ranieri, è ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, dirigente scolastica dell’Istituto professionale «Morano», nel Parco Verde di Caivano, territorio complesso dell’hinterland napoletano.

Leggi anche Mattarella a Caivano, sui ragazzi le speranze per il futuro

Un cambiamento che ha riguardato anche l’edificio scolastico, migliorato grazie a interventi di pulizia e tinteggiatura realizzate con il coinvolgimento di ragazzi e genitori. La piantumazione ha restituito decoro al giardino e all’intero contesto, consentendo agli studenti di studiare in un ambiente finalmente dignitoso.

Il riconoscimento

Il riconoscimento mediatico di oggi conferma la scelta lungimirante compiuta da Ande Brescia (Associazione nazionale donne elettrici), che ha saputo individuare nella preside Carfora il valore dell’esempio, riconoscendo ben prima della trasposizione televisiva la forza del suo operato e di quello dei docenti che con lei condividono l’idea di una scuola come strumento di formazione culturale e di responsabilità sociale.

Leggi anche Scuola antidoto dell’illegalità: Eugenia Carfora premiata a Brescia

Il 12 marzo 2025, nel Salone Vanvitelliano della Loggia, Ande Brescia le aveva conferito il «Premio Coraggio Gianna Spada» per la sua battaglia contro la dispersione scolastica e per aver trasmesso agli studenti la consapevolezza che la scuola rappresenta l’unica via di salvezza dall’illegalità.

Ricordare oggi la vincitrice del Premio Coraggio 2025 significa ribadire una scelta dal profondo valore civile e sociale. Il riconoscimento si inserisce con coerenza nel percorso dell’associazione che, nel suo 80° anniversario, continua a promuovere modelli positivi.