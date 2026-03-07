Giornale di Brescia
Scontro tra un’auto e una moto a Padenghe: c’è un ferito grave

Alice Scalfi
L’incidente in via Marconi, a pochi metri dal lungolago: sul posto anche un’eliambulanza
Eliambulanza in fase di atterraggio al Civile - © www.giornaledibrescia.it
Eliambulanza in fase di atterraggio al Civile - © www.giornaledibrescia.it
AA

Incidente questa mattina, sabato 7, a Padenghe, lungo la strada provinciale 572, in via Marconi, all’altezza del civico 44. Poco dopo le 8.30 un’auto e una moto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia locale della Valtenesi.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 66 anni, soccorso in codice rosso. Il ferito era cosciente ma le sue condizioni hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso: il medico è stato calato sul posto per prestare le prime cure e l’uomo è stato poi trasportato in ospedale in elicottero.

Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori di Garda Emergenza con un’ambulanza. Gli agenti della Polizia locale sono intervenuti per i rilievi e per gestire la viabilità lungo la provinciale mentre venivano effettuate le operazioni di soccorso.

Argomenti
Incidente auto moto Padenghe sul Garda
