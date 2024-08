Scontro tra moto e auto a Salò, ferito gravemente un ragazzo

Ennesimo grave incidente con un motociclista coinvolto sulle strade della nostra provincia. L'episodio è avvenuto pochi minuti prima delle 9 a Cunettone di Salò.

Il ferito è un ragazzo di 22 anni che è stato portato d'urgenza alla Poliambulanza in condizioni serie anche se, per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita anche se ha riportato diverse fratture. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale il ragazzo viaggiava da Cunettone verso Salò su via Zette mentre una vettura viaggiava nel senso opposto.

L'auto ha svoltato a sinistra per entrare nel parcheggio del centro commerciale e l'impatto con la moto è stato molto violento.