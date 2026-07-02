Scontro tra un’auto e una moto in città: due feriti
L’incidente in via Cipro: una ragazza di 15 anni e un ragazzo di 18 sono stati trasferiti in codice giallo al Civile
L'incidente tra un'auto e una moto in via Cipro a Brescia
Attimi di paura questa mattina (giovedì 2) in via Cipro a Brescia, quando un’auto e una moto si sono scontrate all’altezza dell’incrocio con via Aldo Moro.
Da quanto risulta sono rimasti feriti una ragazza di 15 anni e un ragazzo di 18 anni, ma le loro condizioni non dovrebbero essere gravi: entrambi sono stati trasportati in codice giallo al Civile.
Sul posto, oltre ai soccoritori, è intervenuta la Polizia locale.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
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