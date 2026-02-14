Giornale di Brescia
﻿CronacaValsabbia

Scontro tra auto ad Agnosine, ferita una donna

Ubaldo Vallini
L’incidente sull’incrocio fra la Provinciale 79 e la strada che entra nella zona artigianale
  • Le auto coinvolte nello scontro ad Agnosine
    Le auto coinvolte nello scontro ad Agnosine - © www.giornaledibrescia.it
Ancora un incidente ad Agnosine, questa volta sull’incrocio fra la Provinciale 79 e la strada che entra nella zona artigianale. Un incidente nel quale è rimasta ferita una donna, ricoverata in codice giallo al Pronto soccorso di Gavardo, mentre i due che erano alla guida delle due autovetture coinvolte, per fortuna, avrebbero subito solo lievi danni. Non così per le autovetture, rimaste semidistrutte nello scontro.
L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della Locale della Valle Sabbia, intervenuti per i rilevi insieme ad un equipaggio del Radiomobile salodiano.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, questa sera poco prima delle 18.30 un uomo di 54 anni di Bione, alla guida di una Cupra, provenendo da Pregastine, ha impegnato l’incrocio girando a sinistra. Dice di aver visto i fari di un’auto molto distanti e di ritenere di avere tutto il tempo per effettuare la manovra.
Invece dalla parte opposta l’ha centrato una Golf Gti con a bordo una coppia di lumezzanesi.
Uno scontro particolarmente violento, che ha sbalzato le due auto una nella corsia di uscita dell’incrocio, l’altra ancora più lontana, nel prato accanto.
Sul posto sono intervenuti i volontari dell’ambulanza di Pronto Emergenza e l’equipaggio dell’auto infermierizzata.
L’unica ricoverata è la donna di 56 anni, passeggera sulla Golf condotta dal marito 65enne.
Sul posto, per mettere in sicurezza vetture e strada, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco da Salò.

Argomenti
incidente stradaleAgnosine
  3. Ricarica la pagina se necessario