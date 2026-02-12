Agnosine, finisce fuori strada: automobilista soccorso in elicottero

Ha perso il controllo della sua automobile ed è finito fuori strada. Un uomo di 42 anni è rimasto gravemente ferito questa sera poco dopo le 21 ad Agnosine, in località Fondi, al confine con Preseglie.

L’automobilista stava percorrendo la Strada provinciale 79 quando ha improvvisamente sbandato, finendo la sua corsa in un campo. L’uomo è stato subito soccorso e portato in ospedale a bordo dell’elicottero.

Loading video... L'elicottero atterra ad Agnosine

Le sue condizioni sono gravi, ma sarebbe sempre rimasto cosciente. Non risultano coinvolti altri mezzi: l’uomo avrebbe fatto tutto da solo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con carabinieri, Polizia stradale e Vigili del fuoco.