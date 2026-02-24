Schianto mortale a Manerbio: addio a Massimo Piotti

Lo schianto, la moto che finisce a metri di distanza e il conducente fermo a terra. Ormai privo di vita quando arrivano i soccorsi. È la ricostruzione di quanto avvenuto ieri sera poco dopo le 22.30 a Manerbio lungo la strada provinciale 668 non troppo distante dal casello autostradale. Massimo Piotti, 57enne residente a Ghedi, è morto sul colpo.

La dinamica

Su un rettilineo in direzione Leno il motociclista ha tamponato una vettura che risultava essere ferma, ha perso il controllo della due ruote scivolata sull’asfalto e finita contro il guardrail.

Ferito non in modo grave e soprattutto sotto choc il 29enne che era al volante dell’auto coinvolta e che pare non sia riuscito a fare nulla per scongiurare l’impatto. È stato lui a chiamare le forze dell’ordine.

La dinamica dello schianto è al vaglio degli agenti della Polizia stradale. Secondo quanto ricostruito, l’auto era ferma per il transito sulla corsia di marcia opposta di un camion con trasporto eccezionale e la moto sarebbe arrivata ad una velocità tale da non riuscire ad evitare la vettura.

Lo scontro è stato violentissimo con la moto che dopo aver centrato il lato posteriore sinistro della vettura è stata sbalzata contro il guardrail a margine della carreggiata. L’incidente è avvenuto sotto gli occhi di alcuni testimoni, automobilisti fermi in colonna in attesa del passaggio del mezzo pesante.