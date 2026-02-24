Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBassa

Schianto mortale a Manerbio: addio a Massimo Piotti

Francesco Venturini, Alessandra Portesani
L’incidente è avvenuto ieri attorno alle 22.30 lungo la provinciale 668: il 57enne, residente a Ghedi, era in sella a una moto
  • L'incidente mortale a Manerbio
    L'incidente mortale a Manerbio - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'incidente mortale a Manerbio
    L'incidente mortale a Manerbio - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'incidente mortale a Manerbio
    L'incidente mortale a Manerbio - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'incidente mortale a Manerbio
    L'incidente mortale a Manerbio - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'incidente mortale a Manerbio
    L'incidente mortale a Manerbio - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'incidente mortale a Manerbio
    L'incidente mortale a Manerbio - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'incidente mortale a Manerbio
    L'incidente mortale a Manerbio - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
AA

Lo schianto, la moto che finisce a metri di distanza e il conducente fermo a terra. Ormai privo di vita quando arrivano i soccorsi. È la ricostruzione di quanto avvenuto ieri sera poco dopo le 22.30 a Manerbio lungo la strada provinciale 668 non troppo distante dal casello autostradale. Massimo Piotti, 57enne residente a Ghedi, è morto sul colpo. 

La dinamica

Su un rettilineo in direzione Leno il motociclista ha tamponato una vettura che risultava essere ferma, ha perso il controllo della due ruote scivolata sull’asfalto e finita contro il guardrail.

Ferito non in modo grave e soprattutto sotto choc il 29enne che era al volante dell’auto coinvolta e che pare non sia riuscito a fare nulla per scongiurare l’impatto. È stato lui a chiamare le forze dell’ordine.

Loading video...
L'incidente mortale a Manerbio

La dinamica dello schianto è al vaglio degli agenti della Polizia stradale. Secondo quanto ricostruito, l’auto era ferma per il transito sulla corsia di marcia opposta di un camion con trasporto eccezionale e la moto sarebbe arrivata ad una velocità tale da non riuscire ad evitare la vettura.

Lo scontro è stato violentissimo con la moto che dopo aver centrato il lato posteriore sinistro della vettura è stata sbalzata contro il guardrail a margine della carreggiata. L’incidente è avvenuto sotto gli occhi di alcuni testimoni, automobilisti fermi in colonna in attesa del passaggio del mezzo pesante.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
incidente mortalemorto in motoManerbio
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario