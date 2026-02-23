Giornale di Brescia
Abbonati
Ultim'ora﻿Cronaca

Incidente auto-moto a Manerbio, motociclista 57enne muore sul colpo

Francesco Venturini
Lo scontro è avvenuto in serata lungo la provinciale 668, non lontano dall’ingresso in autostrada: la moto ha tamponato un’automobile
  • L'incidente mortale a Manerbio
    L'incidente mortale a Manerbio - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'incidente mortale a Manerbio
    L'incidente mortale a Manerbio - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'incidente mortale a Manerbio
    L'incidente mortale a Manerbio - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'incidente mortale a Manerbio
    L'incidente mortale a Manerbio - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'incidente mortale a Manerbio
    L'incidente mortale a Manerbio - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'incidente mortale a Manerbio
    L'incidente mortale a Manerbio - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'incidente mortale a Manerbio
    L'incidente mortale a Manerbio - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
AA

Lo schianto frontale, la moto che finisce a metri di distanza e il conducente fermo a terra. Ormai privo di vita quando arrivano i soccorsi. È la ricostruzione di quanto avvenuto in serata poco dopo le 22.30 a Manerbio lungo la strada provinciale 668 non troppo distante dal casello autostradale. Su un rettilineo si sono scontrate un’automobile e una moto con il motociclista ad avere la peggio.

La moto coinvolta nell'incidente a Manerbio
La moto coinvolta nell'incidente a Manerbio

La vittima

Si tratta di un 57enne che è deceduto sul colpo. Ferito non in modo grave e soprattutto sotto choc il 29enne che era al volante della vettura coinvolta. La dinamica dello schianto è al vaglio degli agenti della Polizia stradale. Da capire quale tra i due mezzi abbia invaso la corsia di marcia opposta in un tratto di strada che non presenta apparentemente pericoli.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
incidente mortaleauto motomorto in motoManerbio
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario