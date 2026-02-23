Incidente auto-moto a Manerbio, motociclista 57enne muore sul colpo

Lo schianto frontale, la moto che finisce a metri di distanza e il conducente fermo a terra. Ormai privo di vita quando arrivano i soccorsi. È la ricostruzione di quanto avvenuto in serata poco dopo le 22.30 a Manerbio lungo la strada provinciale 668 non troppo distante dal casello autostradale. Su un rettilineo si sono scontrate un’automobile e una moto con il motociclista ad avere la peggio.

La moto coinvolta nell'incidente a Manerbio

La vittima

Si tratta di un 57enne che è deceduto sul colpo. Ferito non in modo grave e soprattutto sotto choc il 29enne che era al volante della vettura coinvolta. La dinamica dello schianto è al vaglio degli agenti della Polizia stradale. Da capire quale tra i due mezzi abbia invaso la corsia di marcia opposta in un tratto di strada che non presenta apparentemente pericoli.