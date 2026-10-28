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Scontro fra treni in Spagna, morti e feriti: vagoni caduti in una scarpata

L’incidente sulla linea dell'alta velocità Madrid-Andalusia nel tratto in provincia di Toledo
I treni coinvolti nell'incidente - Foto El Pais
I treni coinvolti nell'incidente - Foto El Pais

Decine di morti e molti feriti, sebbene non sia ancora confermato il numero: è il primo bilancio della collisione tra i due treni passeggeri, avvenuta sulla linea dell'alta velocità Madrid-Andalusia nel tratto in provincia di Toledo, all'altezza del km 118, dopo che almeno due vagoni sono caduti in una scarpata a seguito dell'impatto, secondo quanto confermato dai servizi di emergenza del 112 all'agenzia Europa Press.

— EL PAÍS (@el_pais) October 28, 2026

Per il grave incidente è stato attivato il protocollo di protezione civile, con numerose squadre dei vigili del fuoco e ambulanze dei servizi sanitari, che stanno convergendo nell'area dell'incidente da Los Yebenes e Urda, in provincia di Toledo. Secondo fonti governative citate dalla Catena Ser, l'incidente è definito come grave e sono stati allertati i sindaci e gli ospedali della provincia di Toledo per allertare i servizi di emergenza, anche se al momento non sono stati confermati feriti o vittime. Stando a una prima ricostruzione del centro di controllo ferroviario di Madrid riferito dai media, un treno di Renfe avrebbe investito il convoglio Iryo che era fermo sulla linea dell'alta velocità per cause in corso di accertamento. 

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