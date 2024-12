Scontrino da pochi euro ma zaino pieno di merce, donna denunciata

Una pattuglia dei Carabinieri di Bagnolo Mella l'ha fermata ieri sera, venerdì, per un normale controllo lungo una strada interna dei quartieri di Flero. Lei una cittadina straniera di circa 40 anni aveva con sé uno zaino pieno di prodotti alimentari. Alla verifica dei militari ha esibito uno scontrino di pochi euro.

Riscontrata l'evidente discrepanza tra il valore degli alimentari nello zaino e l'importo del documento fiscale i militari hanno preceduto a ulteriori controlli.

È emerso che la donna avrebbe approfittato della ressa dei giorni prima del weekend per rubare alimentari di un certo valore in grandi supermercati. Ed è esattamente quello che ha fatto anche venerdì sera prima di essere fermata. A un ulteriore controllo eseguito alla cassa del supermercato dove la donna aveva pagato pochi euro di acquisti, è emerso che aveva rubato valori per ben 489 euro.

Ora le indagini dei militari sono mirate a stabilire se la donna abbia colpito anche nei supermercati di Dello e Bagnolo Mella dove pare che sia stato riscontrato una ammanco analogo a quello riscontrato nel caso del supermercato di Flero. La donna è stata denunciata per furto. Si tratterebbe di una straniera residente a Milano.