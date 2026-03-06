Scontri durante Pro Palazzolo-Pistoiese: emessi 22 Daspo

La Questura di Brescia ha emesso 22 Daspo a carico dei tifosi coinvolti negli scontri durante la partita tra Pro Palazzolo e Pistoiese dell’8 febbraio scorso. I destinatari dei provvedimenti sono sei tifosi della Pro Palazzolo, uno del Salò e 15 della Pistoiese.

La durata dei Daspo varia dai 2 ai 10 anni e comporta il divieto di accedere a stadi, vie limitrofe e altri luoghi interessati alle manifestazioni sportive. Il questore ha sottolineato che gli atti di violenza non saranno tollerati e che la sicurezza e l’ordine pubblico saranno garantiti.