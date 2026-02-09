Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaSebino e Franciacorta

Scontri Pro Palazzolo-Pistoiese, cinque tifosi identificati

Verranno denunciati per rissa e turbativa di manifestazioni sportive. Avviata la procedura per l’adozione dei provvedimenti di Daspo
Gli scontri tra tifosi ieri pomeriggio a Palazzolo - © www.giornaledibrescia.it
Gli scontri tra tifosi ieri pomeriggio a Palazzolo - © www.giornaledibrescia.it
AA

Cinque persone sono state identificate e verranno denunciate per gli scontri tra tifoserie avvenuti all’esterno dello stadio comunale di Palazzolo sull'Oglio prima della partita di Serie D tra Pro Palazzolo e Pistoiese.

È questo l’esito delle prime attività di indagine condotte dall’Arma dei Carabinieri, che – grazie alle riprese video effettuate nella zona dell’impianto sportivo e agli accertamenti successivi – hanno già individuato cinque presunti partecipanti alla rissa scoppiata circa mezz’ora prima del fischio d’inizio.

Il servizio d'ordine all'interno dello stadio di Palazzolo - © www.giornaledibrescia.it
Il servizio d'ordine all'interno dello stadio di Palazzolo - © www.giornaledibrescia.it

Daspo

I cinque soggetti saranno denunciati in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria per i reati di rissa e di turbativa di manifestazioni sportive. Contestualmente è stata avviata la procedura per l’adozione dei provvedimenti di Daspo da parte della Questura di Brescia.

Durante gli scontri un tifoso della squadra ospite, un 44enne residente a Pistoia, aveva riportato lievi lesioni ed era stato accompagnato al pronto soccorso di Chiari, dal quale si era poi allontanato rifiutando le cure. Nessun appartenente alle forze dell’ordine era rimasto ferito. Le indagini proseguono per risalire all’identità degli altri soggetti coinvolti nei disordini.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
rissatifosiPalazzolo sull'Oglio
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario