Scontri Pro Palazzolo-Pistoiese, cinque tifosi identificati

Cinque persone sono state identificate e verranno denunciate per gli scontri tra tifoserie avvenuti all’esterno dello stadio comunale di Palazzolo sull'Oglio prima della partita di Serie D tra Pro Palazzolo e Pistoiese.

È questo l’esito delle prime attività di indagine condotte dall’Arma dei Carabinieri, che – grazie alle riprese video effettuate nella zona dell’impianto sportivo e agli accertamenti successivi – hanno già individuato cinque presunti partecipanti alla rissa scoppiata circa mezz’ora prima del fischio d’inizio.

Daspo

I cinque soggetti saranno denunciati in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria per i reati di rissa e di turbativa di manifestazioni sportive. Contestualmente è stata avviata la procedura per l’adozione dei provvedimenti di Daspo da parte della Questura di Brescia.

Durante gli scontri un tifoso della squadra ospite, un 44enne residente a Pistoia, aveva riportato lievi lesioni ed era stato accompagnato al pronto soccorso di Chiari, dal quale si era poi allontanato rifiutando le cure. Nessun appartenente alle forze dell’ordine era rimasto ferito. Le indagini proseguono per risalire all’identità degli altri soggetti coinvolti nei disordini.