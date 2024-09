Sconto sulla Tari per chi cura il paese come volontario

Senza volontari la società sarebbe meno bella, accogliente e generosa. Per questo Montirone lancia il «Programma volontari», che prevede anche uno sconto sulla Tari.

«Abbiamo un nuovo regolamento per l’istituzione del servizio volontari - spiega l’assessore Noemi Pegoiani -. Un’iniziativa che segna un passo importante nella valorizzazione dell’impegno civico e nel coinvolgimento dei cittadini nelle attività di supporto alla comunità. Con questo regolamento vogliamo strutturare e riconoscere chi, nei vari ambiti (sport, cultura, ambiente, ecologia, sociale…), mette a disposizione tempo ed energie per migliorare la vita del nostro paese: in questo modo sosteniamo i volontari, garantendo loro condizioni sicure e adeguate, anche offrendo opportunità di formazione e sviluppo personale».

Modalità

Entrare nel gruppo di volontari è facile: basta presentarsi in Comune e chiedere l’apposito modulo. Questa nuova struttura garantirà ai volontari di agire all’interno di un quadro di riferimento preciso, con regole chiare su come operare, peraltro in condizioni di sicurezza: infatti, oltre ad essere previsti strumenti assicurativi specifici, i volontari avranno la possibilità di accedere a percorsi di formazione progettati per fornire competenze utili ad affrontare al meglio i diversi contesti operativi.

Esperienza

«L’obiettivo - continua Pegoiani - è creare una rete di supporto che renda il volontariato un’esperienza gratificante, sicura e formativa. Vogliamo che i cittadini interessati si sentano incoraggiati e protetti».

Qui entra in gioco l’aspetto economico: è infatti probabile che se, oltre ad incoraggiarli, gli viene pure dato qualcosa, i cittadini saranno invogliati a mettersi in gioco. Insomma: se oltre a far del bene ci guadagnano pure, meglio ancora. «Per questo - anticipa il sindaco Filippo Spagnoli - ai volontari del settore ecologico daremo un incentivo tangibile: a coloro che, tramite l’Ufficio Ecologia, contribuiranno alla cura e alla tutela del nostro ambiente, praticheremo uno sconto sulla Tari, che verrà calcolato in base alle ore settimanali dedicate al servizio». Ottima idea, forse scritta nelle stelle. Come dicevano i latini, «nomen omen»: volonTari.