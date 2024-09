Scivola e muore per un colpo di fucile, lunedì l’addio a Mainetti

Ubaldo Vallini

È scivolato e dal fucile gli è partito un colpo che centrato alla testa. Nessun dubbio che si sia trattato di un incidente di caccia. Lascia moglie e due figlie piccole

I carabinieri nel campo in cui è stato trovato senza vita Gabriele Mainetti (nel riquadro) © www.giornaledibrescia.it

I funerali di Gabriele Mainetti saranno celebrati lunedì 16 settembre alle 15, partendo dalla Domus Funeraria Tela di via Poli a Vobarno. Nessun dubbio che si sia trattato di un incidente di caccia: il 37enne è scivolato e dal fucile gli è partito un colpo che centrato alla testa, mentre era appostato per la caccia di selezione al cinghiale. Scivola e muore per un colpo di fucile: chi era Gabriele Mainetti La ricostruzione Gli ultimi momenti che hanno portato alla sua morte sono stati ricostruit