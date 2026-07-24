«Tutele inadeguate»: domani sciopero dei Vigili del fuoco, anche a Brescia

È in programma dalle 15 alle 18: l’obiettivo è «riaprire un tavolo di confronto costruttivo con il Governo». Saranno garantiti gli interventi di soccorso urgente

24 luglio 2026 1 ' di lettura

Mezzi dei Vigili del Fuoco al Comando di via Scuole - Foto Neg © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Vigili del fuocoscioperoBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...