Sciopero dei trasporti, a Brescia adesione fino al 90%

«È andato molto bene, con punte di partecipazioni sul Bresciano del 90%»: a dirlo è Davide Bertolassi della Filt Cgil Brescia dopo le 8 ore di sciopero dei trasporti indetto, a livello nazionale, da Cgil, Cisl e Uil per il rinnovo del contratto.

«A livello regionale – aggiunge Mario Bresciani della Fit Cisl Brescia – abbiamo avuto un’adesione tra l’80 e l’85%, con punte anche oltre il 90%. Questo però non mi fa pensare che arriveremo presto al rinnovo del contratto; credo, anzi, che dovremo presto dichiarare altre 8 ore di astensione. Il nostro contratto è scaduto da tempo immemorabile e l’unico strumento che abbiamo per farci sentire è questo. Ci scusiamo con i cittadini per i disagi, ma serve un contratto e una retribuzione giusti».

«Il fatto che l’astensione sia andata così bene – aggiunge Bertolassi – è dato anche dal fatto che non ci fossero, non essendo ancora iniziata la scuola, le fasce garantire a spezzare lo sciopero».

Il personale dei trasporti ha incrociato le braccia dalle 9 alle 16.30. Nel Bresciano, forse proprio perché le scuole non sono ancora iniziate e chi doveva spostarsi si è informato adeguatamente, non si sono registrate situazione critiche, ma solo disagi. Proprio a causa della mobilitazione la metropolitana di Brescia è rimasta chiusa dalle 9 alle 16.30.

«Ci scusiamo per i disagi – hanno scritto in un comunicato congiunto le segreterie nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna –, ma il sistema del trasporto pubblico è diventato inadeguato per tutti, lavoratori e utenti, ed è a rischio di un collasso generale, senza risposte da aziende sul contratto e dal governo sulle risorse». E hanno aggiunto: «Siamo soddisfatti, i lavoratori hanno capito l’importanza di sostenere uno sciopero di questa portata».