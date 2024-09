Sciopero nazionale dei mezzi pubblici: possibili disagi su bus e metro

Con lo sciopero nazionale dei trasporti in programma oggi potrebbero esserci possibili disagi anche a Brescia città e provincia per chi utilizza i mezzi di Arriva e Brescia Mobilità: le due società hanno comunicato che oggi non saranno garantite le corse dei servizi di linea – quindi autobus, metro e pullman delle corse extraurbane – dalle 9 alle 16.30.

Lo sciopero è stato proclamato dalle segreterie nazionali delle maggiori organizzazioni sindacali.

Per quanto concerne Brescia Mobilità potrebbe essere interessato da alcune modifiche il servizio di trasporto pubblico di Brescia (bus e metro) e Desenzano del Garda.

Potrebbero inoltre verificarsi temporanee variazioni mezz’ora prima e mezz’ora dopo lo sciopero. Il consiglio è tenere monitorati i siti e le pagine social delle due società.