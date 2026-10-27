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Sciopero dei lavoratori del teatro, salta il debutto di «Amen» al Borsoni

Anche Brescia aderisce alla mobilitazione nazionale per il rinnovo del contratto, fermo al 2018, e per salari più alti. Non è previsto il recupero della serata, mentre sono confermate le repliche fino al 1° novembre
L'ingresso del Teatro Borsoni - Foto Ufficio stampa Comune, Christian Penocchio
L'ingresso del Teatro Borsoni - Foto Ufficio stampa Comune, Christian Penocchio

Anche i lavoratori bresciani del teatro aderiscono allo sciopero nazionale proclamato per oggi, 27 ottobre, da Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilfpc Uil. Salta quindi il debutto di «Amen», lo spettacolo di Massimo Recalcati con la regia di Claudio Autelli, in programma questa sera al teatro Borsoni per la Stagione del Centro Teatrale Bresciano.

L’ufficio stampa del Ctb comunica che al momento non è previsto il recupero della data odierna, e che gli spettatori possono rivolgersi per informazioni ai canali della biglietteria: Biglietteria del Teatro Sociale, tel. 030.2808600; Punto vendita Ctb di piazza Loggia, tel. 030.2928609; e-mail biglietteria@centroteatralebresciano.it.

Andranno in scena regolarmente le repliche dello spettacolo, fino all’1 novembre 2026, tutti i giorni alle ore 20.30, la domenica alle ore 15.30.

La protesta arriva per il rinnovo del contratto nazionale, fermo al 2018, per aumenti di stipendio dignitosi che tengano conto del costo della vita, e per il riconoscimento di maggiori tutele.

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