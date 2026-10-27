Sciopero dei lavoratori del teatro, salta il debutto di «Amen» al Borsoni

Anche Brescia aderisce alla mobilitazione nazionale per il rinnovo del contratto, fermo al 2018, e per salari più alti. Non è previsto il recupero della serata, mentre sono confermate le repliche fino al 1° novembre

27 ottobre 2026 1 ' di lettura

L'ingresso del Teatro Borsoni - Foto Ufficio stampa Comune, Christian Penocchio Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Teatro BorsoniscioperoBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...