Sciopero di treni e bus, domani venerdì nero a Brescia

Sarà un altro venerdì nero per chi si muove in treno e con i bus. I sindacati Cgil e Uil hanno indetto uno sciopero generale che dalle 9 alle 13 potrà interessare il personale della società che gestisce l’infrastruttura di FerrovieNord.

Leggi anche Sciopero del 29 novembre, Salvini ha firmato la precettazione

Il personale di Trenord non è coinvolto, ma l’agitazione potrà causare ritardi e soppressioni sulle linee. In particolare, potranno essere interessate le linee regionali e suburbane che raggiungono Milano Bovisa e Milano Cadorna, e la Brescia-Iseo-Edolo. Sarà regolare il servizio delle linee che effettuano l’intero tragitto su rete Rfi. Nella mattina di venerdì, sulle linee che circolano esclusivamente su rete FerrovieNord viaggeranno i treni con orario di partenza dalla stazione di origine entro le 9.

Leggi anche Sciopero generale: come sarà il corteo a Brescia

Domani sarà una giornata difficile anche per chi utilizza i bus. Brescia Trasporti rende noto che dalle 9 alle 11.30 si potranno verificare possibili disagi o riduzioni di servizio. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi anche al customer care allo 030.3061200. Ci saranno invece fasce di garanzia per le linee extraurbane: per Arriva saranno dalle 6 alle 9 e dalle 11.30 alle 14.30, per Apam dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15.