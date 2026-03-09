Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Sciopero generale, manifestanti in corteo a Brescia

Paolo Bertoli
Circa un centinaio di persone appartenenti a Onda Studentesca ha sfilato stamattina dalla Stazione fino al Tribunale
  • Il corteo dei manifestanti davanti al Tribunale di Brescia
    Il corteo dei manifestanti davanti al Tribunale di Brescia - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Il corteo dei manifestanti davanti al Tribunale di Brescia
    Il corteo dei manifestanti davanti al Tribunale di Brescia - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Il corteo dei manifestanti davanti al Tribunale di Brescia
    Il corteo dei manifestanti davanti al Tribunale di Brescia - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Il corteo dei manifestanti davanti al Tribunale di Brescia
    Il corteo dei manifestanti davanti al Tribunale di Brescia - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Il corteo dei manifestanti davanti al Tribunale di Brescia
    Il corteo dei manifestanti davanti al Tribunale di Brescia - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Il corteo dei manifestanti davanti al Tribunale di Brescia
    Il corteo dei manifestanti davanti al Tribunale di Brescia - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Il corteo dei manifestanti davanti al Tribunale di Brescia
    Il corteo dei manifestanti davanti al Tribunale di Brescia - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
AA

Un centinaio di manifestanti di Onda Studentesca ha sfilato in corteo dalla Stazione fino al Tribunale. «Uno sciopero transfemminista per chi non c’è più» è stato detto dal gruppo che si è fermato in presidio in via Lattanzio Gambara, proprio davanti agli uffici giudiziari.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
scioperoBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario