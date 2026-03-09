Sciopero generale, manifestanti in corteo a Brescia
Circa un centinaio di persone appartenenti a Onda Studentesca ha sfilato stamattina dalla Stazione fino al Tribunale
- Il corteo dei manifestanti davanti al Tribunale di Brescia - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
Un centinaio di manifestanti di Onda Studentesca ha sfilato in corteo dalla Stazione fino al Tribunale. «Uno sciopero transfemminista per chi non c’è più» è stato detto dal gruppo che si è fermato in presidio in via Lattanzio Gambara, proprio davanti agli uffici giudiziari.
