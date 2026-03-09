Ancora scioperi a marzo, oggi disagi per scuola e sanità

La seconda settimana di marzo si apre con uno sciopero generale dei sindacati di base, previsto per oggi lunedì 9 ma senza i trasporti cui si aggiungerà l'agitazione della Flc Cgil in scuola, università e ricerca. L'agitazione di Cobas, Cub e Usb riguarda infatti tutte le categorie del comparto pubblico e privato per l'intera giornata, escluso il comparto dei trasporti, mentre per i vigili del fuoco sarà dalle 9 alle 13.

La motivazione dell'astensione al lavoro della Flc Cgil nei settori di scuola, università, ricerca, Afam, formazione professionale e scuola non statale è invece per la Giornata Internazionale dei diritti delle donne.

«Intendiamo riaffermare i diritti delle donne - ha fatto sapere il sindacato - a partire da quello all'autodeterminazione e alla parità di genere. Lo sciopero è uno strumento di lotta, espressione di un impegno che per la nostra organizzazione va oltre l'8 e il 9 marzo, per farsi azione concreta e quotidiana nei luoghi di lavoro e nella società».

Trasporti 11, 16 e 18 marzo

Complessa per i viaggiatori la giornata dell'11 marzo: a livello nazionale, dalle 9 alle 17, incrocerà le braccia il personale di Italo, secondo quanto proclamato dalle sigle Uilt-Uil.

Il 16 marzo, invece, mobilitazioni nel settore del trasporto pubblico locale. Le interruzioni riguarderanno, inoltre, mercoledì 18 marzo, il settore del trasporto aereo a livello nazionale: il personale di Easyjet e Ita Airways, infatti, sarà in sciopero per quattro ore - dalle 13 alle 17 - come previsto da Usb Lavoro privato. Sempre il 18, per 24 ore, sciopererà il personale della società Airport handling e Dnata operante negli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa e solo a Malpensa aderirà anche il personale della società Alha.