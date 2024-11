Sciopero del 29 novembre, a rischio la raccolta rifiuti a Brescia

Aprica informa che, a seguito della proclamazione di sciopero nazionale indetto da Cgil e Uil per l’intera giornata di venerdì 29 novembre, potrebbe non essere garantito il normale svolgimento delle attività di raccolta rifiuti e di igiene del suolo, oltre che l’apertura degli sportelli Tari e degli ecosportelli.

La società informa che i servizi di raccolta non effettuati nel corso della giornata verranno recuperati durante il turno successivo o secondo le modalità previste dal contratto di servizio.

«Si invitano pertanto la cittadinanza e le attività commerciali a seguire alcune semplici indicazioni per minimizzare eventuali disagi – spiega Aprica in una nota –. In caso di raccolta domiciliare, si raccomanda di evitare l’esposizione dei rifiuti perpreservare il decoro urbano. Qualora la raccolta avvenga tramite contenitori stradali, è opportuno conferire i rifiuti solo se i contenitori risultano ancora capienti. Infine, potrebbe non essere garantita l’apertura dei centri di raccolta comunali».