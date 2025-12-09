Sciopero del 10 dicembre: possibili disagi nella raccolta rifiuti

Aprica avvisa i cittadini che mercoledì 10 dicembre il servizio di raccolta rifiuti e di igiene urbana potrebbe subire pesanti disagi a causa dello sciopero nazionale del settore, proclamato dalle principali sigle sindacali per l’intera giornata. A rischio anche l’apertura degli sportelli e degli infopoint gestiti dalla società.

Per limitare eventuali criticità, Aprica invita famiglie e attività commerciali a seguire alcune indicazioni: in caso di raccolta domiciliare è consigliato non esporre i rifiuti, per evitare accumuli qualora il ritiro non venga effettuato. Dove la raccolta avviene tramite cassonetti stradali, è opportuno conferire i materiali solo se i contenitori risultano ancora capienti.

Non è inoltre garantita l’apertura dei centri di raccolta comunali e dei centri del riuso.

La società segnala anche che nella giornata di oggi, martedì 9 dicembre, la raccolta potrebbe registrare ritardi dovuti alle assemblee sindacali in programma.