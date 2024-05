Scienza, sport, inglese e molto altro nello Smart Camp firmato liceo Carli e Lions Basket School

Dalle materie Stem ai rudimenti del linguaggio cinematografico, dall’inglese allo sport: è una gamma di attività che punta a stimolare sotto differenti punti di vista i bambini e i ragazzi quella che verrà proposta alla prima edizione del «Carli&Lions Smart (Science math athletics research technology) Camp».

Un camp estivo per allenare la mente e il corpo organizzato dal Liceo internazionale per l’impresa Guido Carli e dall’asd Lions Basket School, che si sono uniti per dare vita al programma estivo rivolto a bambini e ragazzi dalla seconda elementare alla terza media (delle annate dal 2016 al 2010).

Lo Smart Camp si svolgerà dall’1 al 5 e dall’8 al 12 luglio negli spazi del Liceo Guido Carli, in via Stretta 175, al costo di 195 € a settimana (pasti inclusi). È previsto uno sconto del 10% per chi sceglie di partecipare a tutte e due le settimane o sul secondo fratello/sorella. Obiettivo dell’iniziativa è far trascorrere ai giovanissimi due settimane in modo dinamico e divertente attraverso attività pratiche e di laboratorio incentrate sulle tematiche Stem, lo sport, l’apprendimento dell’inglese e l’approccio al linguaggio del cinema.

La collaborazione

«Da anni come Lions Brescia portiamo avanti l’idea di trovare uno spazio estivo che vada in continuità con le attività svolte durante l’anno - osserva Sara Castellini, responsabile dell’area tecnica e sportiva di Lions Basket Brescia - e le infrastrutture del Liceo Carli ci danno la possibilità di offrire un servizio alle famiglie che, oltre la continuità sportiva, si arricchisca di temi legati alla didattica e allo stem». Il camp si terrà negli spazi del Liceo Carli dalle 8 alle 17, offrirà servizio di pre e post ingresso e uscita e prevede che i partecipanti pranzino in loco, essendo la struttura dotata di una mensa interna.

«La collaborazione con i Lions Basket Brescia ci permette di offrire una proposta estiva stimolante - spiega Elisa Torchiani, presidente di Fondazione Aib -: un mix di stimoli fisici e mentali che permette di attivare tutte le risorse che i bambini hanno a disposizione». Durante la giornata sono previste 3 ore al giorno di sport e attività con i laboratori di scienze, coding e robotica, lingua Inglese, cinema e supporto allo studio, oltre a un’uscita didattica guidata a settimana.

«Permettere ai bambini di interagire con queste materie e trasmettere loro il solo fatto che esistano è essenziale per un orientamento futuro - afferma Andrea Bernesco Làvore, preside del Carli -. Queste professionalità sono sempre più richieste nel mercato del lavoro».

I partecipanti avranno l’opportunità di sperimentare e applicare la scienza e la tecnologia in modo creativo, di muoversi e giocare con lo sport. «Il Liceo Carli ha fra i suoi obiettivi il potenziamento dei talenti dei ragazzi e la valorizzazione delle loro capacità, per aiutare una crescita consapevole ed equilibrata dei futuri adulti che possano essere i leader di domani, preparati, empatici, attenti a valori e sostenibilità - afferma la direttrice di Fondazione Aib, Cinzia Pollio -. Questo tipo di proposta va esattamente in questa direzione, verso cioè uno sviluppo che possa essere cognitivo, fisico ed emozionale».