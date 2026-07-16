Dalla scienza ai miti: inizia il viaggio tra i libri che curano

Dal 31 luglio a Cazzago San Martino al 5 novembre, a Castel Mella. Per tre mesi (e più), la 23esima rassegna «Un libro, per piacere!» attraverserà i 23 comuni del Sistema bibliotecario del Sud Ovest Bresciano, passando tra vari paesi della Bassa e naturalmente anche da Chiari, dove ha sede l’organismo. Una scorpacciata di libri, eventi e iniziative culturali uniti «dal filo conduttore della cura», come spiegato dal responsabile, Fabio Bazzoli, e dalla direttrice artistica, Barbara Mino.
Il filo conduttore
Assieme a loro Maura Conti, a capo della Consulta dei Sindaci: «Leggere è un gesto di cura. Cura di sé, quando un libro diventa pausa, rifugio, voce che mette ordine tra i pensieri. Cura dell’altro, quando le storie - ha sottolineato Conti - ci allenano a guardare con occhi diversi, a riconoscere fragilità e desideri che sono anche i nostri. Cura del mondo, quando la letteratura ci chiede di rallentare, ascoltare, riparare. Questa edizione di "Un libro per piacere" nasce da qui: dal desiderio di ritrovarsi intorno alle parole non per dovere, ma per gusto. La nostra rassegna - ha evidenziato - mette al centro incontri in cui la cura è tema, pratica, domanda. Chi si prende cura, chi impara a farsi curare, chi scopre che prendersi tempo è già una forma di attenzione».
Ospiti
Anche i libri possono quindi curare e aiutare, con le biblioteche perno delle comunità, luoghi di incontro e condivisione in cui prendersi cura dei corpi e delle anime. Il percorso 2026 (i dettagli sono disponibili sulle pagine social «Un libro, per piacere!») parte da Cazzago San Martino con lo scienziato Nello Cristianini e il volume «Forma mentis. La corsa per decifrare i pensieri delle macchine».
Dopo di lui ci saranno, tra gli altri, Valentina Mastroianni, Marta Perego, Paolo Roversi, Lucia Todaro, Marilù Oliva e tanti altri ancora, tra incontri veri e propri e la novità di quest’edizione, «Un thè tra i libri», momento di chiacchiere e condivisione al termine delle serate.
Durante l’estate e l’autunno le serate attraverseranno tutto lo spettro della letteratura - dal mito ai grandi classici, dal fantastico al biografico - raggiungendo anche San Francesco e Carlo Collodi, che con il suo «Pinocchio» ha coltivato la fantasia di milioni di persone. Il tutto tra letture spettacolari con attori e musicisti, concorsi per lettori e lettrici, piccoli e non, partnership prestigiose (dalla rassegna di Microeditoria a Fondazione Cogeme) e la decisiva collaborazione di chi, ogni giorno, lavora nelle biblioteche del Sud Ovest Bresciano per garantire gratuitamente un diritto fondamentale in democrazia: quello alla lettura, alla cultura, all’informarsi, anche a sognare, da soli o insieme ai propri concittadini.