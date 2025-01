Schianto nella notte: muore un uomo, ferita la bresciana alla guida

Un uomo di 50 anni residente nel Mantovano è morto ieri notte, poco prima di mezzanotte sulla provinciale Asolana, la statale 343, in territorio di Casalmaggiore (Cremona), al confine con la provincia di Mantova, mentre la donna che era alla guida, una 31enne di Desenzano è ricoverata all’ospedale di Cremona per le ferite e i traumi riportate nello schianto.

L’incidente

Secondo quanto ricostruito finora l’auto proveniva da San Giovanni in Croce e viaggiava verso Casalmaggiore. Dopo una curva a sinistra la 31enne avrebbe perso il controllo della Mercedes uscendo di strada. L’auto ha colpito con violenza un ponticello di cemento a lato della statale, l’impatto l’ha fatta ribaltare e piombare su un altro manufatto simile.

A prestare soccorso oltre a un’ambulanza della pubblica assistenza Padana Soccorso di Casalmaggiore e un’automedica dell’Oglio Po, anche i vigili del fuoco di Viadana. Sono intervenuti anche i carabinieri di Casalmaggiore e la polizia stradale di Cremona, che hanno effettuato i rilievi e ora dovranno stabilire le cause dell’incidente. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. È morto sul colpo. Troppo gravi le lesioni riportate.