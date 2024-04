Schianto mortale a Padenghe, l’automobilista positivo all’alcoltest: arrestato

È risultato positivo all’alcoltest ed in stato d’arresto con l’accusa di omicidio stradale l’automobilista di 28 anni, originario di Pralboino, che ieri sera a Padenghe ha provocato l’incidente in cui è morto il 35enne di Salò Stefano Piergallini, travolto, mentre era in sella al suo motorino, dall’auto che proveniva dal senso di marcia opposto.

Il pm di turno ha disposto l’arresto ai domiciliari e si appresta a chiedere al Gip la convalida del provvedimento.