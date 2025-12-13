Schianto a Montichiari, lunedì l’ultimo saluto ad Adriana Ionela Vina

Alice Scalfi

La donna aveva 40 anni ed era madre di due ragazze: la sua vita si è interrotta giovedì pomeriggio nello scontro frontale tra la Fiat che guidava e un autoarticolato

La vittima Adriana Vina - © www.giornaledibrescia.it

Si chiamava Adriana Ionela Vina, aveva quarant’anni ed era madre di due ragazze. La sua vita si è interrotta giovedì pomeriggio, poco dopo le 17, lungo la provinciale 236 dietro al centro fiera di Montichiari, nello scontro frontale tra la Fiat Punto su cui viaggiava e un autoarticolato. La corsia invasa, poi lo schianto: morta una 40enne a Montichiari Era sola in auto, in viaggio verso Mantova. Da una prima ricostruzione pare che la sua vettura abbia invaso la corsia opposta. E un testimone che