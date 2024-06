Schianto in tangenziale Sud: muore un uomo

Ennesima vittima della strada oggi intorno alle 13. Un uomo di 48 anni ha perso la vita in un terribile schianto in tangenziale Sud in direzione lago d’Iseo. Ancora da ricostruire la dinamica che ha portato all’incidente nel tratto all’altezza del termovalorizzatore e che non avrebbe coinvolto altri mezzi.

Per cause in corso di accertamenti l’uomo alla guida ha improvvisamente perso il controllo andando a sbattere contro il guardrail. Per lui non c'è stato nulla da fare, inutili i soccorsi.