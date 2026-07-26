Schianto frontale a Borno: una Panda ribaltata e quattro feriti nella notte

Quattro persone ferite, due delle quali in prognosi riservata all’ospedale Civile e quattro auto distrutte. è il bilancio dell’incidente che attorno all’una e trenta della scorsa notte si è registrato in via Salvem a Borno.
La dinamica
Secondo quanto ha ricostruito fino ad ora la Polizia Stradale di Boario, le due vetture viaggiavano in senso opposto quando si sono urtate e nella carambola che ne è seguita hanno colpito anche due auto che erano in sosta. Lunghe e complesse le operazioni per liberare i feriti dalla lamiere delle vetture distrutte e affidarli al personale sanitario. Per fortuna nessuno verserebbe in imminente pericolo di vita.
Spetta alle indagini attribuire eventuali responsabilità ai conducenti per quanto accaduto.