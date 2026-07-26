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Schianto frontale a Borno: una Panda ribaltata e quattro feriti nella notte

Due persone sono in prognosi riservata al Civile. Nella carambola successiva allo scontro coinvolte anche due auto che erano in sosta
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

I soccorsi ai feriti nell'incidente della scorsa notte a Borno
I soccorsi ai feriti nell'incidente della scorsa notte a Borno

Quattro persone ferite, due delle quali in prognosi riservata all’ospedale Civile e quattro auto distrutte. è il bilancio dell’incidente che attorno all’una e trenta della scorsa notte si è registrato in via Salvem a Borno.

La dinamica

Secondo quanto ha ricostruito fino ad ora la Polizia Stradale di Boario, le due vetture viaggiavano in senso opposto quando si sono urtate e nella carambola che ne è seguita hanno colpito anche due auto che erano in sosta. Lunghe e complesse le operazioni per liberare i feriti dalla lamiere delle vetture distrutte e affidarli al personale sanitario. Per fortuna nessuno verserebbe in imminente pericolo di vita. 

Spetta alle indagini attribuire eventuali responsabilità ai conducenti per quanto accaduto. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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incidente stradalepolizia stradaleBorno
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