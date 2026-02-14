Schianto in A14: muore Eros Zanotti, ex medico dell’ospedale di Montichiari

Tornava dalla Romagna, dove vivono i genitori e il fratello, quando l’auto su cui viaggiava è rimasta coinvolta in una carambola sull’autostrada A14. Eros Zanotti, 65 anni, medico per oltre trent’anni all’ospedale di Montichiari, ha perso la vita giovedì sera nel tratto tra Cesena Nord e Forlì, in direzione Bologna.

L’incidente è avvenuto intorno alle 19.30, all’altezza dell’area di servizio Bevano. Nello scontro sono rimasti coinvolti due automobili e un autoarticolato. La vettura guidata da Zanotti si è ribaltata; per lui non c’è stato nulla da fare. I vigili del fuoco di Cesena hanno estratto il corpo dalle lamiere, mentre il personale del 118 ha soccorso le altre due persone rimaste ferite.

La carriera

Nato ad Argenta il 12 ottobre 1960 e residente ai Barcuzzi di Lonato, Zanotti era medico specializzato in Geriatria, Pneumologia e Medicina interna. Per oltre trent’anni ha lavorato come dirigente medico dell’Asst degli Spedali Civili di Brescia, ricoprendo incarichi di responsabilità tra Medicina generale, Pneumologia, Geriatria e Fisiopatologia respiratoria. All’ospedale di Montichiari aveva costruito gran parte del proprio percorso professionale, diventando una presenza stabile e riconosciuta in reparto.

Anche dopo il pensionamento, raggiunto nel 2023, aveva scelto di continuare l’attività, seguendo pazienti con visite domiciliari. In passato aveva lavorato come medico di bordo, con funzione di direttore sanitario per diverse compagnie di navigazione. Fuori dal lavoro coltivava passioni vissute con energia: la vela, le immersioni, il volo, e il calcio nel ruolo di portiere, praticato ancora oggi in tornei e iniziative benefiche.

Cordoglio

In queste ore Montichiari lo ricorda come un professionista rigoroso e disponibile, capace di coniugare competenza clinica e rapporto diretto con i pazienti. Ma anche come una persona simpatica, capace di pensare in grande. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati dal mondo sanitario e da chi lo aveva conosciuto. Zanotti lascia la moglie Daniela e una figlia ventenne, Lucrezia.