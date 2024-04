Schianto a Sirmione, un indagato per omicidio stradale

Il furgone non ha rispettato la precedenza. Il suv Porsche lo ha urtato e poi è finito nel canale e contro l’albero. L’uomo di 32 anni residente nel Veronese che era a bordo è morto sul colpo.

Le indagini della Polizia stradale hanno subito rilevato come i due mezzi, domenica sera a Sirmione, si siano scontrati e, come prassi in questi casi, il conducente è stato iscritto nel registro degli indagati e potrebbe essere chiamato a rispondere di omicidio stradale. Il condizionale però è d’obbligo perché sono in corso una serie di accertamenti e perizie per stabilire cosa sia esattamente successo e attribuire a ciascuno tutte le responsabilità del caso.

Per ora dunque la Procura della Repubblica ha indagato l’uomo, un turista straniero, che era alla guida del furgone che, attorno alle 20, usciva da via Verdi, una laterale che sbuca sulla centrale via Verona.

La Porsche Cayenne su cui si trovava la vittima procedeva su via Verona, secondo alcuni testimoni a forte velocità, quando ha urtato il van Volkswagen che si stava immettendo sulla carreggiata. Nell’urto il potente Suv è diventato ingovernabile e ha terminato la sua corsa contro un albero: il passeggero Ruben Wlodkowski è morto sul colpo mentre il conducente resta ricoverato in gravi condizioni in ospedale.