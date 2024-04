Schianto a Sirmione, una Porsche finisce fuori strada: morta una persona

Una persona è morta poco dopo le 20 di questa sera nel terribile incidente che ha coinvolto una Porsche a Sirmione. Si tratta di un uomo di 32 anni residente a Peschiera del Garda.

La vettura, che viaggiava su via Verdi, avrebbe urtato un altro mezzo e sarebbe poi finita nel fosso che costeggia la strada prima di finire contro un albero. Sette complessivamente le persone coinvolte, una delle quali ferita in modo grave e portata d’urgenza al Civile.

Sul posto sono in corso le operazioni di soccorso con ambulanze e vigili del fuoco arrivati da Desenzano, Verona e Mantova oltre all'elisoccorso da Como. La Polizia Stradale è al lavoro per capire come sia accaduto l'incidente.