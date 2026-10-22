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Schiacciato da una pressa, ancora in pericolo di vita il 59enne di Lonato

L’uomo è ricoverato in terapia intensiva al Civile in prognosi riservata. L’incidente è avvenuto nel Mantovano mentre aiutava un amico in un’autorimessa
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

La pressa che è caduta addosso all'uomo
La pressa che è caduta addosso all'uomo

Restano gravissime le condizioni del 59enne rimasto schiacciato da una pesante pressa a Ceresara, nel Mantovano, mentre si trovava in un’autorimessa per aiutare un amico in alcuni lavori di sistemazione. L’uomo è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Civile di Brescia, in prognosi riservata e in pericolo di vita.

La dinamica

La dinamica e le cause sono ancora da chiarire, ma secondo una prima ricostruzione, il macchinario è improvvisamente caduto addosso al 59enne, colpendolo violentemente alla schiena. L’allarme è scattato immediatamente.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che, valutata la gravità delle condizioni dell’uomo, ha disposto il trasferimento d’urgenza in elisoccorso al Civile di Brescia. Per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Castel Goffredo, impegnati a chiarire le circostanze in cui è avvenuta la caduta della pressa.

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