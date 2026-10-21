Infortunio domestico nel Mantovano, 59enne di Lonato gravissimo

Grave infortunio domestico nel pomeriggio di oggi a Ceresara, nel Mantovano, dove un uomo di 59 anni, residente a Lonato del Garda, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da una pressa all'interno del garage di un'abitazione privata.
Secondo una prima ricostruzione, il 59enne si trovava nell'autorimessa per aiutare un amico in alcuni lavori di sistemazione quando, per cause ancora in corso di accertamento, una pesante pressa gli è caduta addosso, colpendolo violentemente alla schiena.
Immediata la richiesta di soccorso. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che, valutata la gravità delle condizioni dell'uomo, ha disposto il trasferimento d'urgenza in ospedale con l'elisoccorso. Il ferito è stato quindi trasportato in codice rosso al Civile di Brescia. Le sue condizioni sono giudicate estremamente gravi e, secondo le prime informazioni, sarebbe in pericolo di vita.
Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Castel Goffredo, incaricati di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e chiarire le circostanze che hanno provocato la caduta del macchinario.