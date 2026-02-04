Come procedono gli scavi al Teatro romano di Brescia

Domani sarà firmato il contratto tra il Comune e la società che si occuperà di sviluppare il progetto esecutivo ed entro la fine 2026 verranno aggiudicati i lavori: questo è uno dei nuovi elementi emersi ieri durante la commissione Lavori pubblici in visita al Teatro romano e palazzo Maggi-Gambara. Ma non è tutto: il sito archeologico ha, per usare le parole di Serena Solano, funzionaria archeologa della Soprintendenza, «una duplice anima dato che è di proprietà civica e statale. Il teatro, dal piano di calpestio in giù è statale, sopra è comunale».

Obiettivo comune

E, infatti, potremmo dire che i lavori si fanno «in tandem»: a volte si pedala insieme, altre uno dà il cambio all’altro, ma l’obiettivo è comune e cioè, come ha detto l’assessore ai Lavori pubblici Valter Muchetti, «far combaciare il nostro progetto di recupero delle alzate con quello che c’è ai piedi della media cavea». Prima di tutto è stata ricordata la vincita del bando Progetti emblematici Cariplo, la volontà della Soprintendenza di tornare, dopo 30 anni, a scavare il teatro e l’obiettivo di Fondazione Brescia Musei di «rifunzionalizzare» il teatro col progetto David Chipperfield.

La visita

A tre mesi dall’apertura del cantiere archeologico, si è fatto il punto su quanto è emerso dallo scavo stratigrafico, il primo, finora. Un’indagine definita «mirata» e «base di partenza per qualsiasi intervento sul teatro». Solano, con gli archeologi Ivana Venturini e Dario Gallina e, poi, gli architetti Gianpietro Ribolla e Patrizia Scamoni, hanno accompagnato i consiglieri tra risultati, scadenze e progetti. Entro l’estate – ecco un’altra data – più della metà del teatro sarà scavato; si arriverà 5 metri sotto il piano di calpestio in un’area che «fortunatamente è già un parco archeologico».

Ora sono ben leggibili le gradinate della cavea. Il marmo è stato liberato dall’erba, così come sono state abbattute parti delle costruzioni Alto medioevali e le fondazioni di palazzo Maggi, che confondevano l’occhio. Si vedono chiaramente le esedre dove si innestavano le colonne della scena alte tra i 20 e i 25 metri; due grossi blocchi in marmo giacciono vicino alla cavea, erano due mensole dell’edificio poi usate come cardini per i cancelli del vicolo che passava sulla cavea. Presto, poi, si arriverà all’orchestra mai scavata prima.

Le prossime fasi

Le strutture del Teatro a palazzo Maggi - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Osservando con attenzione si notano anche zone più scure, tracce di un incendio che, col Carbonio-14 sarà datato. Quando la Soprintendenza terminerà il lavoro di scavo inizierà quello di restauro e conservazione. Parallelamente sarà il Comune a intervenire sulle alzate della media cavea. I consiglieri si sono quindi spostati a palazzo Maggi-Gambara che cela parte del teatro nelle fondamenta dato che la residenza si erge proprio sulla costruzione romana.

Qui verranno ospitate, proprio in virtù della volontà di riaprire il teatro al pubblico, tutte quelle strutture, come bagni, biglietteria e impiantistica, fondamentali per l’operazione. Il palazzo, che negli anni ha ospitato anche una caserma e una scuola, è un cantiere non solo per quello che custodisce: qui tecnici e archeologi, infatti, riparano, puliscono, studiano e catalogano i materiali trovati negli scavi, vasellame e frammenti di varia natura. Da fare – e trovare – pare ci sia ancora molto.