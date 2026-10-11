Scavalca il recinto delle tigri in uno zoo inglese: muore sbranato

È successo allo Yorkshire Wildlife Park, nei pressi di Doncaster: c’è da chiarire perché l’uomo si sia introdotto nell’area riservata ai felini

11 ottobre 2026 2 ' di lettura

L'uomo aggredito dalla tigre - Foto X Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti tigreInghilterra Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...