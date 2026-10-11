Scavalca il recinto delle tigri in uno zoo inglese: muore sbranato

Un uomo è morto a casa dei colpi da una tigre allo Yorkshire Wildlife Park, nei pressi di Doncaster, in Inghilterra. La vittima è entrato nel recinto dell'animale, riportando ferite gravissime e, nonostante l'intervento dei soccorsi, non è sopravvissuta. A confermare il decesso è stata la polizia locale, come riferito dalla Bbc. L'incidente si è verificato dopo che l'uomo aveva scavalcato la recinzione dell'area riservata alle tigri, entrando nello spazio in cui si trovava uno dei grandi felini. Gli agenti della polizia del South Yorkshire erano intervenuti in seguito alla segnalazione della presenza di una persona all'interno del recinto.
La tigre ha aggredito l'uomo, provocandogli lesioni che si sono rivelate fatali. Il personale del parco ha immediatamente attivato le procedure di emergenza e disposto l'evacuazione dei visitatori. L'animale è rimasto illeso ed è stato confinato in sicurezza dopo l'accaduto. La struttura è stata chiusa al pubblico e resterà tale per il resto del fine settimana, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.
Il cordoglio del parco e delle autorità
Lo Yorkshire Wildlife Park ha espresso vicinanza ai familiari della vittima attraverso una nota ufficiale: «I nostri pensieri e la nostra sincera vicinanza vanno alla famiglia e ai cari della persona che ha perso la vita». Anche Ed Miliband, deputato del collegio di Doncaster North ed ex leader del Partito Laburista britannico, si è detto «profondamente addolorato» per quanto accaduto, rivolgendo le proprie condoglianze alla famiglia dell'uomo e ringraziando i servizi di emergenza e il personale del parco per l'intervento.
L'area delle tigri
Lo Yorkshire Wildlife Park, aperto nell'aprile del 2009, ospita numerose specie animali, tra cui leoni, leopardi, ghepardi, orsi polari, orsi bruni e leoni marini. L'area dedicata alle tigri, denominata Land of the Tigers, è stata inaugurata nel 2011 ed è progettata per offrire ai grandi felini un ambiente con boschi, prati e una piscina dotata di cascata.
Resta ora da chiarire come e perché l'uomo abbia deciso di oltrepassare la recinzione, esponendosi al contatto diretto con l'animale. Il parco ha assicurato piena collaborazione con le autorità impegnate nelle indagini.