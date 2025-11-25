Scarichi nel torrente in Valsabbia, tre assoluzioni e una condanna

Assolti la Iro e due suoi amministratori dalle accuse di inquinamento e traffico illecito di rifiuti. Per i metalli pesanti nel Carfio condannato l’amministratore delle acciaierie dismesse Ilfo e Pasini

I carabinieri del Cfs lungo il torrente inquinato da idrossido di calcio

Si chiude con tre assoluzioni e una condanna (con pena sospesa) il processo sulle presunte contaminazioni del torrente Carfio. Il Tribunale ha assolto le Industrie riunite odolesi (Iro) e due suoi amministratori, Carlo Leali e Nicola Pasini, mentre ha condannato a un anno e mezzo – pena sospesa – Marco Pasini, rappresentante legale delle ormai dismesse Ilfo e Siderurgica Pasini. La vicenda affonda le radici nel 2019. L’indagine dei Carabinieri forestali era partita nel febbraio di quell’anno, da