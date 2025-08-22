Giornale di Brescia
Scappa dalla pattuglia, nella borsa aveva 2 chili di droga: arrestato

Paolo Bertoli
Il 25enne è stato inseguito a piedi dagli agenti della Locale di Montichiari che lo hanno bloccato
Un agente della Polizia locale - © www.giornaledibrescia.it
Aveva un buon motivo per non farsi controllare. Per questo si è lanciato in una fuga precipitosa, prima in auto e poi a piedi. Ma non è comunque riuscito a far perdere le proprie tracce e per lui si sono aperte le porte del carcere.

L’episodio è accaduto lunedì a Montichiari, quando la pattuglia della Locale aveva piazzato un posto di controllo stradale su una delle vie di accesso alla cittadina della Bassa. Una vettura di grossa cilindrata ha ignorato il segnale di alt e il conducente ha provato a fuggire.

Dopo qualche chilometro, con la pattuglia alle spalle, il conducente ha rallentato e il passeggero è sceso e si è lanciato di corsa verso i campi. Non ha fatto molta strada e gli agenti lo hanno bloccato. Nella borsa aveva 1,2 chilogrammi di hashish e 1 chilogrammo di marijuana: quando è stato identificato – si tratta di un 25enne italiano residente a Montichiari – sul suo conto sono emersi diversi precedenti specifici per reati dello stesso tipo.

L’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere. Il Gip ha convalidato il provvedimento.  

  3. Ricarica la pagina se necessario