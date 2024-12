Sbalzato dalla moto, stabili le condizioni del 18enne ferito a Pisogne

Sono oggi stabili le condizioni del motociclista diciottenne rimasto ferito ieri in un incidente avvenuto in Piazza Umberto I a Pisogne. Il giovane viaggiava su una motocicletta quando per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Darfo un’auto che lo precedeva ha svoltato e per il motociclista l'impatto è stato inevitabile.

Caduto a terra, il giovane ha picchiato violentemente il capo sull'asfalto riportando dei seri traumi. Per questo resta in osservazione nell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.