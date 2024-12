Sbalzato dalla moto: gravissimo un motociclista 18enne a Pisogne

Grave incidente in centro a Pisogne.

Nello schianto tra una motocicletta e un’auto in piazza Umberto I è rimasto gravemente ferito un giovane di 18 anni. Mentre sul posto è intervenuta una pattuglia della Stradale di Iseo per i rilievi, l’elisoccorso ha trasferito in ospedale il giovane motociclista.

La dinamica

Secondo alcune testimonianze, a seguito della collisione tra la moto e l’auto il motociclista sarebbe stato sbalzato ad alcuni metri, cadendo poi pesantemente sull’asfalto.

Le sue condizioni sarebbero dunque gravissime.