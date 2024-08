Sbalzato dal vento sulla spiaggia, kitesurfer in ospedale

Un 60enne tedesco in vacanza sul lago di Garda è stato soccorso nel pomeriggio di oggi e trasferito in elisoccorso al Civile dopo che è stato sbalzato sulla spiaggia da una folata di vento mentre faceva kitesurf, rimediando diverse fratture e un trauma cranico.

L'uomo era in acqua con la vela insieme ad un amico e connazionale. Mentre stava partendo il suo kite è stato gonfiato da una folata di vento particolarmente violenta ed improvvisa. Il turista tedesco è stato quindi sbalzato, trascinato prima in aria ed è ricaduto violentemente sul pelo dell'acqua e poi ancora sbalzato sulla spiaggia di Campione.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. L'ambulanza con infermiere da Gargnano è arrivata in pochi minuti e dopo le prime valutazioni mediche si è deciso il trasferimento in elisoccorso del ferito al Civile di Brescia. Le sue condizioni comunque non sono gravi.