«Sasso, carta, forbice», il libro che ci invita a godere dell’esistenza

«Sasso, carta e forbice». Sasso, come il tumore che compare all’improvviso, si ritira e poi ricompare ancora più minaccioso; carta, come il dossier sanitario che si arricchisce di puntate tra choc, dolore, disperazione, speranza e coraggio. Infine forbice, come la cicatrice che testimonia la lotta per strappare quel sasso dal corpo. Battaglia vinta solo a metà.

Roberta Mor , mamma di Leno , educatrice di scuola a San Polo, in città, con la passione per i bambini «speciali», scrive nero su bianco della sua malattia e della sua vita . Non si piange addosso, anzi. Cerca e trova nella narrazione che scorre fluida la forza per guardare l’orizzonte con nuove consapevolezze. Facendo a pezzi il tabù della parola morte e arrivando a dire che la malattia non solo l’ha cambiata, ma l’ha addirittura migliorata. E sceglie – con un grazioso volumetto rosa di una sessantina di pagine edito da Grafo – di condividere con il lettore le sue conquiste, che suonano come vademecum del buon vivere. Merita di trovare spazio nella libreria-dispensa di ogni casa, come ricettario che insegna a dare gusto alla vita.

Le presentazioni

Due le presentazioni in programma: sabato 23 maggio a Leno, in oratorio (con don Davide, inizio alle 17) e sabato 20 giugno a Bagnolo Mella (sempre alle 17) nella Sala Filanda. Il volume, piccolo ma intenso, merita di essere inserito nella libreria-dispensa della vita di ciascuno: lì dentro trovi il motto «problemi zero e soluzioni per tutto»; l’invito a prendere spazi per sè, la selezione nelle frequentazioni (ho imparato a circondarmi solo di persone belle e ad allontanare da me quelle tossiche); il godere appieno il piacere di un abbraccio, di un sorriso, di una sana chiacchierata e anche di un sano silenzio, per vivere l’incanto dell’ascolto dell’altro.

Prima dei suoi tanti grazie, Roberta Mor esorta il lettore a conoscere e accogliere le sue emozioni. E di godersela tutta, questa vita, perché «il tempo è prezioso e va vissuto a 360 gradi». Roberta ha imparato a godere della bellezza dell’esistenza, giorno dopo giorno. E invita i lettori a fare altrettanto.