Sarezzo, incendia una lavatrice in giardino e minaccia i carabinieri

Quando i carabinieri hanno cercato di calmarlo ha provato ad aggredirli con una mazza da carpentiere. Per contenerlo è servito l’intervento di tre pattuglie, due dell’Arma e una della Locale. Resta ancora in ospedale, sotto sedazione, in attesa di capire se avesse abusato di sostanze e in caso di quali il 49enne, pregiudicato, che ieri sera ha dato in escandescenze nel giardino della villetta in cui vive con la compagna a Sarezzo .

Il pericolo

Quando i militari sono arrivati lo hanno trovato che stava distruggendo dei mobili e aveva portato all’esterno anche una lavatrice a cui aveva appiccato il fuoco. Una situazione pericolosa dato che, con il 49enne fuori controllo, non era possibile far intervenire le squadre di emergenze e c’era il concreto rischio che le fiamme si propagassero al resto della proprietà. Nonostante le minacce e la resistenza nei loro confronti, i carabinieri hanno bloccato e trasferito in ospedale il 49enne e i Vigili del fuoco hanno evitato che l’incendio intaccasse lo stabile.