Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaValtrompia e Lumezzane

Sarezzo, incendia una lavatrice in giardino e minaccia i carabinieri

La segnalazione parlava di un uomo alterato che stava distruggendo mobili e aveva appiccato un incendio: è stato arrestato
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

Sono intervenuti i carabinieri di Gardone Valtrompia
Sono intervenuti i carabinieri di Gardone Valtrompia

Quando i carabinieri hanno cercato di calmarlo ha provato ad aggredirli con una mazza da carpentiere. Per contenerlo è servito l’intervento di tre pattuglie, due dell’Arma e una della Locale. Resta ancora in ospedale, sotto sedazione, in attesa di capire se avesse abusato di sostanze e in caso di quali il 49enne, pregiudicato, che ieri sera ha dato in escandescenze nel giardino della villetta in cui vive con la compagna a Sarezzo.

Il pericolo

Quando i militari sono arrivati lo hanno trovato che stava distruggendo dei mobili e aveva portato all’esterno anche una lavatrice a cui aveva appiccato il fuoco. Una situazione pericolosa dato che, con il 49enne fuori controllo, non era possibile far intervenire le squadre di emergenze e c’era il concreto rischio che le fiamme si propagassero al resto della proprietà. Nonostante le minacce e la resistenza nei loro confronti, i carabinieri hanno bloccato e trasferito in ospedale il 49enne e i Vigili del fuoco hanno evitato che l’incendio intaccasse lo stabile. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
arrestatoincendioSarezzo
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...